Che tristezza, dobbiamo vergognarci

(...) I bulletti che prendevano in giro il povero cicciobomba ci sono sempre stati. Purtroppo anche noi, magri o ex smilzi, non siamo mai intervenuti in suo sostegno. Anzi, da piccoli mettevamo in porta il nostro compagno sovrappeso, per renderlo inoffensivo durante una partita di calcio. Quei ragazzini che a Cesena hanno insultato Thomas, l’hanno fatto perché, inconsciamente, sapevano che attorno ai grassi non c’è quell’indignazione che oggi circonda altre minoranze. Non si offendono i ciechi, i sordi, la stessa parola handicap è ormai mal sopportata. Ci sono le Paralimpiadi dei diversamente abili, ma i diversamente magri non sarebbero mai invitati. Contro il grasso si possono usare le parole più atroci restando impuniti. E poco importa che soffrano in silenzio.

Carlo Cavriani