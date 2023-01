Che tristezza, dobbiamo vergognarci

Carlo Cavriani

Ciccione, chiattona, palla di lardo, grassona si possono dire. Senza che nessuno si indigni più di tanto. Negli ultimi tempi le cose stanno cambiando, ma lentamente. Moda e pubblicità lanciano messaggi che rendono l’obesità una malattia. Se date del "panzone" a un mite ragazzo sovrappeso, quasi nessuno vi rimprovererà per aver usato un’espressione così volgare e offensiva nei confronti di chi si avvicina o supera angosciosamente i cento chili. E’ l’ultimo linciaggio consentito, in tempi in cui il linguaggio si è fatto più attento a ogni diversità e ai diritti delle minoranze. Tutte tranne una: quella dei grassi.