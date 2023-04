Checco scopre l’"amore" più Iva

Dentro l’uovo di Pasqua, quest’anno i riminesi troveranno la sorpresa Checco Zalone. E’ pronto infatti a sconvolgere la festa dei romagnoli, Checco Zalone, l’artista che con il suo nuovo spettacolo "Amore + Iva" approderà a Rimini al palazzetto Rds Stadium sabato alle 21,15. Un vero e proprio one-man-show tra attualità, imitazioni e parodie, tutto nel suo inconfondibile stile ironico e dissacrante. Il tour, partito da Firenze l’8 novembre, sta macinando date su date tutte sold out e a grande richiesta sono state aggiunte località per consentire a tutto il suo pubblico di apprezzare l’artista pugliese. Sul palco Zalone (all’anagrafe Luca Medici) è accompagnato da quattro musicisti e due performers, ed è l’occasione per l’artista di riabbracciare dal vivo il pubblico dopo aver battuto tutti i record di incassi della storia del cinema italiano e a undici anni di assenza dalle scene teatrali: tanto è trascorso infatti dal ‘Resto Umile World Tour’.

"Amore + Iva" è uno spettacolo totalmente inedito in cui racconti, imitazioni, musica e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dagli italiani. Immensa la fibrillazione in Romagna, tanto che Checco Zalone raddoppierà in quel di Cattolica il 29 luglio all’Arena della Regina, cercando di accontentare tutti i suoi fans che ambiscono ad immergersi nelle storie e nei personaggi che l’artista, declinando la sua arte creativa su diversi registri attraverso un uso sapiente dei tempi comici, della fisicità e dell’espressività, porterà sul palco.

Dissacrante e sempre coerente con la realtà, Checco Zalone con il suo stile personalissimo e inimitabile e sempre incisivo e originale stile, porterà sul palcoscenico dell’Rds anche riferimenti all’attualità, all’evoluzione e al cambiamento dei costumi. Tutti pronti quindi nel farsi coinvolgere tra risate e buon umore, con solchi di riflessione e persino di commozione, dall’artista che attraverso questo spettacolo scritto da lui, da Sergio Rubino e da Iammarino, ha capito come gli italiani si conquistano con le battute sul loro essere "Italiani".

Rosalba Corti