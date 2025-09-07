Chef da Grande Slam, Sinner e Alcaraz a cena dal riccionese Bigucci. “Diego vive per cucinare”

Riccione, 7 settembre 2025 – In questi giorni il suo nome ha fatto il giro del mondo. Diego Bigucci, lo chef romagnolo che ha conquistato New York, è diventato virale per le foto e le notizie che raccontano di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e altri campioni del tennis che scelgono la sua Osteria Delbianco come porto sicuro quando sono nella ‘Grande mela’. Ma dietro al successo internazionale c’è una storia profondamente italiana, anzi riccionese.

Lo chef Diego Bigucci con la mamma Pasqualina

La carriera di Bigucci non comincia oltreoceano, ma tra gli alberghi e i ristoranti della Riviera, dove – ancora adolescente – ha imparato la fatica della cucina e la disciplina del mestiere. Dopo uno stage con lo chef Gino Angelini (oggi affermato a Los Angeles, ndr) al ristorante del Grand Hotel Des Bains, passa all’hotel Corallo, poi all’Hawaii di Misano, al Luna di Riccione, all’Ambasciatori, ai Tre Re di Poggio Berni, e in una pasticceria a Riccione. Un percorso fatto di tappe diverse, ognuna decisiva, che lo porterà presto a spiccare il volo verso l’estero.

A raccontarci questo cammino è la madre, Pasqualina Bigucci, che con orgoglio ripercorre i passi del figlio. “Diego ha iniziato giovanissimo – ricorda – a 15-16 anni già lavorava negli alberghi. Dopo queste prime esperienze, decise di partire per Parigi. Aveva circa vent’anni e andò a lavorare nella brigata del prestigioso Plaza Athénée con Alain Ducasse. Poi dopo la morte di mio marito, Diego è partito per l’America. All’inizio pensava di restare solo due o tre anni, ma lì ha trovato la sua vita e la sua carriera e oggi vederlo realizzato mi ripaga di tutto”.

Un viaggio professionale cominciato “quando è entrato all’Istituto alberghiero: ha sempre scelto cucina, non ha mai avuto dubbi”. Pasqualina racconta l’emozione che prova vedendo il nome del figlio sui giornali: “È la gioia più grande che una mamma possa avere, una cosa incredibile”.

L’ultima volta che lo ha abbracciato è stata proprio a Manhattan. Alla domanda se, dopo tutti questi articoli e i commenti entusiasti sulla cucina del figlio, le venga voglia di andarlo a trovare, risponde: “Sono andata l’anno scorso. Se potessi, prenderei un aereo anche domani, ma non so l’inglese e non mi piace viaggiare da sola”.

Un legame, quello con la cucina, che nasce in famiglia: “Mia suocera era cuoca negli alberghi e gli ha trasmesso la passione. Io lavoravo ai supermercati, ma dopo scuola lui stava sempre con lei in cucina. Ho ancora il suo piccolo mattarello con cui faceva la piadina. Nel locale conserva le foto di Riccione e di sua nonna, alla quale ha dedicato il ristorante”.