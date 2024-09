Cherry Bank dona 15mila libri

Cherry Bank scende in campo per promuovere la cultura. In seguito alla fusione per incorporazione dell’ex Banca Popolare Valconca, l’istituto di credito ha avuto accesso agli archivi della sede di Morciano, ritrovando all’interno una vera e propria biblioteca di più di 15mila libri, copie residue delle pubblicazioni realizzate da autori locali con il sostegno dell’ex Banca Popolare Valconca, tra il 1992 e il 2020. Cherry Bank lancia per le giornate di lunedì 7 e martedì 8 ottobre l’iniziativa ‘RileggiamoCi’, con cui intende dare nuova vita a questi libri attraverso la donazione a istituti scolastici, biblioteche, associazioni culturali, pro loco, ecc. del territorio. I referenti degli oltre 200 enti del territorio già contattati da Cherry Bank e invitati a partecipare all’iniziativa potranno accedere alla sede di Cherry Bank di via Bucci 61, a Morciano, e procedere al ritiro gratuito delle copie residue.