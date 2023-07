Cherry Bank incontra soci Valconca

Giovanni Bossi, ad e azionista di maggioranza di CherryBank, ha avviato una serie di incontri con alcuni esponenti dell’azionariato di Banca Popolare Valconca. Hanno partecipato anche i commissari straordinari della Banca romagnola, Francesco Fioretto e Livia Casale. A seguito della sottoscrizione dell’accordo quadro relativo all’operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Valconca in Cherry Bank, Bossi illustrerà un progetto industriale che mira, si legge in una nota diffusa da CherryBank, alla "creazione di valore nel lungo termine e al rafforzamento territoriale del marchio di Banca Popolare Valconca". "I colloqui avviati sono il primo passo di un’azione di comunicazione che coinvolgerà via via tutti gli stakeholders interessati all’operazione e che vede la nostra partecipazione, in linea con l’approccio tenuto fino ad ora. In questo quadro, il dott. Bossi ha anche attivato una casella di posta elettronica alla quale tutti potranno indirizzare le loro richieste di chiarimenti. Il progetto procede nella massima collaborazione e trasparenza tra le parti coinvolte", così i commissari Francesco Fioretto e Livia Casale (foto).