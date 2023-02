Cherry e Jc Flowers pronti a rilevare Banca Valconca

di Giuseppe Catapano

Due offerte non vincolanti complete. Cioè "riferite al perimetro della banca nella sua interezza". Fuori dai tecnicismi, chi si è fatto avanti per acquisire la Popolare Valconca è intenzionato a rilevare tutto, direzione centrale e rete delle filiali comprese. I pretendenti sono Cherry Bank e Jc Flowers: il primo è un istituto di credito con sede a Padova, guidato da Giovanni Bossi e nato dall’integrazione tra Banco delle Tre Venezie e Cherry 106, specializzato nei servizi di supporto alle imprese, nella gestione di portafogli Npl e nell’acquisto dei crediti fiscali; il secondo è un fondo americano di private equity già impegnato in tentativi di acquisizione di banche medio-piccole. Sono loro, dunque, ad aver presentato un’offerta non vincolante per l’acquisizione della Popolare Valconca. Mercoledì sono scaduti i termini fissati dai commissari straordinari Livia Casale e Francesco Fioretto, supportati dall’advisor Prometeia. Cherry Bank e Jc Flowers facevano parte di una rosa di nove operatori – tra cui Sella, Banca Popolare Puglia e Basilicata, una Bcc, Banco Desio, Tyche e fondi stranieri – che avevano manifestato interesse nei confronti dell’istituto di credito con quartier generale a Morciano, in amministrazione straordinaria dallo scorso dicembre dopo il no dei soci alla fusione con Blu Banca. "Ci riserviamo di fare i dovuti approfondimenti su tali offerte nei prossimi giorni – precisano i commissari di Bankitalia – I due operatori verranno ammessi a una virtual data room per entrare nel merito dei numeri".

Si aprirà la fase di due diligence, poi Cherry Bank e Jc Flowers potranno formulare un’offerta vincolante: la scadenza dei termini è fissata al 31 marzo. "Nel frattempo – precisano Casale e Fioretto – verrà predisposta la documentazione contrattuale e nomineremo un advisor legale. Sarà stilata una griglia per individuare i criteri che ci guideranno nella scelta dell’offerta migliore. Dopo il 31 marzo procederemo in esclusiva con l’operatore prescelto". Vuol dire che già alla fine di aprile, con l’accettazione dell’offerta vincolante da parte dei commissari, il futuro della Popolare Valconca potrebbe essere più chiaro. Seguiranno l’iter autorizzativo e i vari passaggi tecnici necessari alla conclusione dell’operazione. "Da parte nostra – continuano i commissari – c’è soddisfazione per l’esito di questa prima fase della procedura. Entrambe le offerte non vincolanti sono riferite all’intero perimetro della Popolare Valconca, questo non era scontato. Ed entrambi gli operatori hanno presentato progetti industriali, manifestando la volontà di investire nel territorio di riferimento". Intanto "la gestione di Banca Popolare Valconca rimane oggetto di supervisione nell’ambito dell’azione di vigilanza ordinaria della Banca d’Italia. L’attività prosegue normalmente".