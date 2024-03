"Chi ama Shakespeare apprezzerà il nostro spettacolo"

Con Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco all’Auditorium della Fiera, a Morciano prosegue la stagione teatrale che stasera alle 21 vede in scena lo Stivalaccio Teatro. Una singolare e originale versione del dramma shakespeariano. Ne parla l’attore Michele Mori, protagonista con Anna De Franceschi e Marco Zoppello.

Rispetto al testo originale cosa cambia?

"È tutta un’altra cosa. Questo spettacolo, nato nel 2015, è il secondo capitolo de La trilogia dei commedianti attraverso la quale la nostra compagnia racconta la vita dei comici dell’arte, realmente esistiti, che prendono vita nel capitolo primo del 2013, ossia nel Don Chisciotte. Raccontando questo i due saltimbanchi, comici dell’arte Girolamo Salimbeni e Giulio Pasquati, si salvano la vita. Di seguito il pubblico ci chiedeva: ma questi due comici che fine fanno?".

Così nasce il secondo capitolo.

"Dopo aver osservato il testo di Cervantes abbiamo deciso di andare in Inghilterra e di raccontare Romeo e Giulietta, storia d’amore per eccellenza di Shakespeare. L’abbiamo scelta perché è uno dei testi più conosciuti e fa parte del percorso della nostra compagnia di giro, che è quasi una famiglia d’arte. Intanto a me e a Marco Zoppello si è aggiunta Anna De Franceschi, che interpreta Verona Franco la cortigiana onorata all’interno della compagnia".

Singolari le interpretazioni.

"I tre i personaggi si arrabattano, come accade nlla commedia dell’arte, a interpretare tutti i personaggi. Quindi Romeo viene fatto un po’ da me e un po’ da Marco. Anna interpreta pure la balia che a un certo punto faccio anch’io".

Una trama avvincente?

"Molto semplice. I due comici ricordano le loro vecchie glorie, ma diventati dei ciarlatani che vendono intrugli al popolo, ricevono una lettera che permette di rappresentare la storia d’amore di tutti i tempi davanti al principe francese Enrico III di Valois in visita a Venezia. Emozionatissimi, in piazza provano il testo, dove però manca il personaggio, la donna. Salimbeni trova in questa cortigiana onorata la giusta Giulietta, nascondendo a Pasquati che è una prostituta. Chi ama Shakespeare si divertirà a trovare un legame tra tutte le sue citazioni".

Non manca la musica?

"Le musiche di Romeo e Giulietta che ha 500 recite all’attivo, sono suonate dal vivo da me al chitarrino e da Marco all’organetto, mentre Anna canta. Questa commedia girerà ancora".

Nives Concolino