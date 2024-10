‘Chi cerca trova’: nel mercato in Paese tra oggetti e curiosità

Chi cerca trova, in Paese. Curiosità, artigianato e oggettistica nel borgo di Riccione con la mostra mercato ‘Chi cerca trova’. Ogni seconda domenica del mese fino all’8 giugno, dalle 7 alle 18, piazza Matteotti, parte di corso Fratelli Cervi e di piazza Unità si animeranno con bancarelle e oggetti tra cui curiosare per scovare pezzi unici e particolari. Il prossimo appuntamento con la mostra mercato è in programma domenica 10 novembre. In occasione di ‘Natale a Riccione Paese’, sono previste due edizioni speciali l’8 e il 22 dicembre.