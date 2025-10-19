"Chi commette reati sessuali va segnalato in un registro"

L’opposizione chiede una commissione d’inchiesta in Consiglio grande e generale, supportata dal Gruppo genitori sammarinesi. Il governo procede sulla strada della Commissione tecnico-amministrativa. Il caso del 27enne sammarinese Steven Raul James, condannato in via definitiva in Italia per violenze sessuali su minori che ha continuato a lavorare a contatto con bambini a San Marino fino al giorno del suo arresto, lo scorso mese di agosto, continua a fare discutere. Tanto che i cittadini hanno presentato ben sei Istanze d’Arengo che propongono iniziative contro la pedofilia affinché episodi come il ’caso James’ non si ripetano. Istanze che presto verranno discusse e votate in Consiglio grande e generale. La prima di queste che l’istituzione di un registro degli autori di reati a sfondo sessuale, "ovvero un database – si legge nell’Istanze d’Arengo – che contenga informazioni su individui condannati o sospettati per reati a sfondo sessuale di qualsiasi tipologia, anche su minori". Secondo i richiedenti "sarebbe essenziale per la salvaguardia della comunità e per migliorare la sicurezza pubblica. Il registro sarà gestito esclusivamente dalle forze dell’ordine e dalle altre autorità ritenute competenti in materia". Nella seconda, la numero 15, si chiede di predisporre "adeguate misure normative che obbligano tutti i soggetti che intendano – recita – avvalersi della collaborazione di persone per lo svolgimento di attività di volontariato in Enti e Associazioni senza scopo di lucro presenti in Repubblica che comportino un contatto diretto con minori, a richiedere loro certificato penale al casellario giudiziale sammarinese e italiano, al fine di verificare l’esistenza di accuse o condanne per reati contro i minori". In altre istanze la stessa identica richiesta è formulata per le collaborazioni nel settore privato e nel settore pubblico allargato. Nell’Istanza d’Arengo numero 12 i cittadini chiedono che venga data piena esecuzione all’articolo 6 della Convenzione di Lanzarote ’Educazione dei bambini’. "In seguito ai recenti fatti di cronaca relativi – si legge – al ’caso James’ riteniamo opportuno che i minori ricevano informazioni adeguate, durante l’orario scolastico, riguardo la loro protezione contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali".