Bfc, trasferte decisive
Rimini
Cronaca
19 ott 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
"Chi commette reati sessuali va segnalato in un registro"

Presentate sei Istanze d’Arengo dopo il caso dell’allenatore sammarinese condannato per pedofilia

Le Istanze d’Arengo presentate dopo l’insediamento dei nuovi Reggenti (. foto Mw

L’opposizione chiede una commissione d’inchiesta in Consiglio grande e generale, supportata dal Gruppo genitori sammarinesi. Il governo procede sulla strada della Commissione tecnico-amministrativa. Il caso del 27enne sammarinese Steven Raul James, condannato in via definitiva in Italia per violenze sessuali su minori che ha continuato a lavorare a contatto con bambini a San Marino fino al giorno del suo arresto, lo scorso mese di agosto, continua a fare discutere. Tanto che i cittadini hanno presentato ben sei Istanze d’Arengo che propongono iniziative contro la pedofilia affinché episodi come il ’caso James’ non si ripetano. Istanze che presto verranno discusse e votate in Consiglio grande e generale. La prima di queste che l’istituzione di un registro degli autori di reati a sfondo sessuale, "ovvero un database – si legge nell’Istanze d’Arengo – che contenga informazioni su individui condannati o sospettati per reati a sfondo sessuale di qualsiasi tipologia, anche su minori". Secondo i richiedenti "sarebbe essenziale per la salvaguardia della comunità e per migliorare la sicurezza pubblica. Il registro sarà gestito esclusivamente dalle forze dell’ordine e dalle altre autorità ritenute competenti in materia". Nella seconda, la numero 15, si chiede di predisporre "adeguate misure normative che obbligano tutti i soggetti che intendano – recita – avvalersi della collaborazione di persone per lo svolgimento di attività di volontariato in Enti e Associazioni senza scopo di lucro presenti in Repubblica che comportino un contatto diretto con minori, a richiedere loro certificato penale al casellario giudiziale sammarinese e italiano, al fine di verificare l’esistenza di accuse o condanne per reati contro i minori". In altre istanze la stessa identica richiesta è formulata per le collaborazioni nel settore privato e nel settore pubblico allargato. Nell’Istanza d’Arengo numero 12 i cittadini chiedono che venga data piena esecuzione all’articolo 6 della Convenzione di Lanzarote ’Educazione dei bambini’. "In seguito ai recenti fatti di cronaca relativi – si legge – al ’caso James’ riteniamo opportuno che i minori ricevano informazioni adeguate, durante l’orario scolastico, riguardo la loro protezione contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali".

