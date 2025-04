“Chi è Davide Barzan?”: le Iene contro il consulente di Manuela Bianchi

Rimini, 9 aprile 2025 – Da un anno e mezzo, è diventato un volto noto per il pubblico di mezza Italia, che segue con il fiato sospeso l’inchiesta sul delitto di Pierina Paganelli: Davide Barzan, consulente e ‘criminalista’ che assiste (insieme alla sorella, l’avvocato Nunzia Barzan) Manuela Bianchi, nuora della vittima, e il fratello Loris.

Davide Barzan con la sorella Nunzia: sono entrambi consulenti della difesa di Manuela Bianchi nell'inchiesta per la morte di Pierina Paganelli

Ora, Barzan si è ritrovato nell’occhio del ciclone dopo essere finito nel mirino della trasmissione Le Iene, che l’altra sera ha dedicato al consulente un lungo servizio a firma di Gaston Zama. Il servizio prende le mosse da un’intervista a Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva (principale indagato per l’omicidio di Pierina, in carcere dal luglio scorso). Valeria, che insieme al marito era stata assistita per un breve periodo proprio dallo studio legale Barzan, allontanandosi in seguito da esso, nei mesi scorsi aveva denunciato il consulente per "esercizio abusivo della professione forense", sostenendo che Barzan si fosse "spacciato per avvocato". "Io non mi sono mai qualificato come avvocato" aveva ribattuto, all’epoca, il diretto interessato, respingendo le accuse.

Bartolucci, dal canto suo, sostiene che Barzan si sarebbe presentato a lei e al marito prima come legale e solo successivamente come consulente, fornendo anche pareri ed interfacciandosi con loro come colui che fornisce la strategia difensiva. "Ci aveva chiesto di memorizzarlo sul telefono come ‘avvocato Barzan’ così che la procura non potesse spiare le nostre conversazioni" ha sostenuto la moglie di Dassilva nel corso dell’intervista.

L’inviato delle Iene si è poi soffermato sul ‘celebre’ incontro al parco tra Manuela, Valeria, Louis, Loris, Davide Barzan e l’investigatore privato Ezio Denti, avvenuto nell’ottobre del 2023 davanti a giornalisti e fotografi, e sulle presunte strategie difensive suggerite a Valeria stessa e in particolar modo al marito quando questi non era ancora indagato.

Stando alla moglie di Louis, inoltre, nonostante le continue richieste di sparire da sotto i riflettori televisivi, Barzan avrebbe continuato a pressare affinché Dassilva rilasciasse delle interviste. Secondo Chiara Rinaldi, attuale legale di Valeria, "il signor Barzan si è interfacciato con gli organi di stampa rappresentando una vera e propria strategia difensiva. Una vera e propria assistenza tecnica".

Contattato da il Resto del Carlino, Davide Barzan ha fatto sapere di non rilasciare dichiarazioni in merito alla messa in onda. Il consulente starebbe comunque valutando possibili azioni legali dopo la puntata del programma televisivo. Le Iene, dal canto loro, hanno spiegato che il "servizio è il primo di una serie".

Barzan era già stato al centro di un caso giudiziario scaturito da una denuncia per truffa. Nel 2023, il tribunale monocratico di Rimini aveva dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti per intervenuta remissione della querela nei confronti del consulente. La remissione della querela contro Barzan era intervenuta a seguito di un accordo risarcitorio raggiunto tra le parti.