"Chi governa la città è allergico alle critiche"

"Il sindaco tuona contro la ’sagra del lamento’ da parte di albergatori e operatori economici? Quando uno si mette a fare il sindaco deve accettare di venire criticato. D’altra parte in politica, anche se sei stato eletto, avrai sempre metà della popolazione, o comunque una parte consistente, che ti dà contro. Il problema è che da parecchi anni chi governa la città di Rimini si sente investito dall’alto, e non vorrebbe osservazioni o critiche". Parole e musica di Gianmario Ferrari, albergatore riminese d’adozione da tantissimi anni, titolare dell’hotel Principe di Piemonte.

Tutto male allora?

"Assolutamente no, non è questo il punto, anzi. Sono state fatte tantissime cose, teatro Galli, museo Fellini, lungomare. Ma ci sono problemi irrisolti, non è tutto perfetto".

Ne dica uno.

"Non si decide mai sui i 300 alberghi marginali fuori mercato. Io sostengo che la riqualificazione deve partire dalla periferie. Bene il centro, il salotto, stupendo, ma c’è anche l’anticamera".

Il sindaco tra l’altro invita gli albergatori a inviare turisti a vedere il nuovo centro. Lei lo fa?

"Certo, ho noleggiato monopattini per i clienti e li invito a vedere il nostro bellissimo centro".

La stagione come va?

"Molto sottotono. Spariti o quasi gli stranieri. Poche le famiglie con bambini. Colpa del meteo negativo e dell’alluvione, ma non solo. Credo che la congiuntura economica pesa: inflazione, mutui, rincari. Il nostro è un cliente monoreddito, ne soffre".

m.gra.