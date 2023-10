"Chi ha ucciso la mia ex moglie Pierina? L’odio religioso"

RIMINI

"L’assassino di Pierina? Non è in famiglia". Ne è convinto Gianfranco Saponi, l’ex marito di Pierina Paganelli, che sul delitto di via del Ciclamino, nella periferia di Rimini, apre un nuovo scenario rispetto ai sospetti che da dopo il delitto di una settimana fa si sono concentrati sulla figura della nuora della 78enne uccisa: Manuela Bianchi. "Il movente penso possa essere l’odio religioso – continua l’ex marito intercettato ieri sera sulla soglia del suo appartamento a Rivazzurra –. È vero che negli ultimi tempi tra Manuela e Pierina mi risulta ci fossero stati degli screzi dovuti al fatto che la mia ex moglie, così come mio figlio Giuliano, erano al corrente della relazione che Manuela aveva con il vicino. Tant’è che Giuliano mi aveva chiamato tempo fa per dirmi che fra loro era finita". Eppure "da dopo l’incidente Manuela si è sempre fatta in quattro per mio figlio e anche prima. Mi è sempre sembrata una persona ’a posto’".