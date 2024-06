Chi l’ha visto?: "Mio padre è scomparso da lunedì mattina. Aiutateci a ritrovarlo"

"Abbiamo avuto alcune segnalazioni da parte di persone che pensano di aver visto nostro padre dalla zona di Riccione, tra via Venezia e la rotonda delle vele, nella giornata di ieri. Ci auguriamo che tutto si possa risolvere positivamente, anche se ha già trascorso due notti verosimilmente all’addiaccio, e siamo ovviamente molto preoccupati per la sua salute". Parla Omar Pari, figlio di Giancarlo, il 77enne riminese ex ferroviere in pensione, affetto da demenza senile in fase iniziale, alto un metro e 65 centimetri, scomparso da lunedì mattina. Al momento della scomparsa, segnala la famiglia, indossava una polo verde, un giacchetto grigio e dei bermuda di jeans.

"Il babbo era uscito di casa insieme a nostra mamma, Maria Pia – continua Omar, comprensibilmente angosciato, con le sorelle Susi e Rosi –, proprio per fare una visita medica sullo stato di avanzamento della malattia, al Colosseo Ausl, sull’Adriatica a Rimini. All’uscita si erano separati, perché mia mamma doveva fare delle commissioni, e il babbo le aveva detto che sarebbe venuto in centro storico, dove abbiamo la tabaccheria di famiglia. Erano circa le 9,30 e da allora non abbiamo più avuto sue notizie. Salvo alcuni avvistamenti, tutti dalla zona di Riccione intorno alla Statale 16. Posso pensare che invece di dirigersi verso il centro di Rimini nostro padre abbia proseguito a piedi sulla Statale, arrivando a Riccione". Omar Pari segnala e ringrazia anche "le moltissime persone che ci hanno dato la loro disponibilità ad aiutarci nella ricerca, sui social". Erano state 3.300 le condivisioni dell’appello della famiglia da parte di utenti di Facebook. Una rete di solidarietà che si è estesa a macchia d’olio da subito. Fin dal primo pomeriggio di lunedì i familiari di Giancarlo Pari hanno sporto denuncia in Questura. E sono state diffuse foto per il riconoscimento alle forze dell’ordine dell’intera provincia. Da ieri pomeriggio, dopo un vertice in prefettura sulla sua scomparsa, anche i vigili del fuoco di Rimini lo stanno cercando con droni e unità cinofile (nelle foto di Migliorini le ricerche). Chi avesse visto Giancarlo è invitato a contattare subito le forze dell’ordine.

Mario Gradara