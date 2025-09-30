Chi porta un autista trova un tesoro. Mille euro a chi segnala un amico

Chi trova un autista trova un tesoro. La mancanza di autisti nel trasporto pubblico è tale che Start Romagna ridisegna anche lo storico detto. ‘Chi porta un autista trova un tesoro’ è l‘iniziativa che l‘azienda ha messo in campo per cercare di aumentare il numero di autisti in servizio, e sopperire alla cronica mancanza di personale che finisce per provocare disagi sul servizio con corse saltate e cittadini rimasti a piedi. Il funzionamento dell’iniziativa semplice. Un dipendente può segnalare un amico o un conoscente portandolo in azienda per iniziare un percorso che lo può portare a diventare autista. In questo caso il dipendente riceverà un premio di mille euro, sempre che l’assunzione vada a buon fine, erogato attraverso la piattaforma di welfare aziendale entro i limiti stabiliti dalla normativa fiscale. "Si tratta di una best practice in uso anche in altre aziende, che Start Romagna ha scelto di trasferire nel trasporto pubblico locale per la ricerca di nuovo personale, adattandola alla propria realtà – spiega il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini . Il valore più grande è proprio mettere in gioco le relazioni personali e il passaparola. ‘Chi porta un autista trova un tesoro’ si aggiunge così alla gamma di azioni che Start sta portando avanti per allargare la sua squadra e garantire alla Romagna un servizio sempre migliore".

L’iniziativa si va a sommare a quelle precedenti. E’ da anni che Start mette in campo progetti per attirare nuovi autisti. Entro quest’anno l’azienda è certa di poter assumere 60 nuovi autisti, ma la buona notizia si scontra con i pensionamenti e le uscite dal servizio che saranno in egual misura. Servono autisti, ma allo stesso tempo l’azienda con il suo presidente ha voluto smontare le motivazioni che più volte sindacati e politici hanno sbandierato per la crisi di vocazioni alla guida. Primo tra tutti il salario.

Con l’aumento inserito quest’anno nel contratto nazionale e in quello integrativo la paga mensile è di circa 1600 euro. Chiaramente allo stipendio base si possono aggiungere gli straordinari, cosa per nulla difficile vista la necessità che l’azienda ha nel coprire corse che altrimenti salterebbero. Tra i 700 dipendenti dell’azienda in Romagna, a rendersi disponibili per gli straordinari sono il 10%, dati di Start. Nel mese di agosto con straordinari e indennità aggiuntive, e tolto il conguaglio Irpef, gli autisti neoassunti nel 2025 hanno percepito una retribuzione netta media di 1.926 euro, e chi ha percepito la busta paga più bassa si è fermato a 1.540 euro netti, ci tiene a sottolineare l’azienda. Sono sufficienti per attirare nuovi autisti? La risposta purtroppo è no perché anche ieri le corse saltate a Rimini erano 74, concentrate nella mattinata e nel pomeriggio con l’obiettivo di garantire le corse scolastiche e nelle ore di punta. Tuttavia analoghe situazioni non si ritrovano nelle provincie di Forlì-Cesena e Ravenna dove anche ieri le corse saltate erano rispettivamente 15 e 1. Intanto proseguono i progetti di reclutamento del personale. Negli ultimi quattro anni l’azienda ha sostenuto selezioni pubbliche aperte a candidati già in possesso di titoli di guida e immediatamente operativi, le chiamate dirette di autisti che si propongono sui canali aziendali di reclutamento, e in primo luogo il progetto Scuderia Start con i corsi organizzati nelle Autoscuole convenzionate rivolti a candidati occupati ed anche disoccupati con finanziamento dei costi per acquisire le patenti professionali. Nonostante tutto gli autisti sono rari e chi li scova, trova un tesoro.

Andrea Oliva