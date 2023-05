"Chi può lavori in smart working"

"Lavorate da casa evitando, se potete, di recarvi sui posti di lavoro". L’invito viene dalla Camera di Commercio della Romagna. Ed è rivolto - attenzione - non solo alle decine di migliaia di imprese associate, ma a tutti i cittadini. L’ente camerale, in una nota inviata ieri pomeriggio alle redazioni, fa esplicito riferimento alla "allerta rossa di domani 16 maggio" (oggi per chi legge, ndr). "Consigliamo alle imprese e alle attività produttive di limitare il più possibile gli spostamenti, anche attivando lo smart working o altre forme di lavoro agile". Camera di Commercio ricorda che la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta rossa "che interessa anche le province di Forlì-Cesena e Rimini, per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori". Aggiunge che "le amministrazioni comunali di Forlì e Cesena, stanno adottando le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Altre amministrazioni stanno decidendo in merito". "Suggeriamo ai cittadini – conclude l’ente – di tenere comportamenti di tutela della propria sicurezza e alle imprese e a tutte le attività produttive di limitare il più possibile gli spostamenti, anche attivando lo smart working o altre forme di lavoro agile".