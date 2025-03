"Chi rispetta i limiti non teme nulla"

"Personalmente non ho nulla contro gli autovelox, anzi – spiega il riminese Giorgio Sancini – Se uno rispetta le regole non ha nulla da temere. Viviamo in una città dove il traffico è intenso e spesso rischioso, quindi gli autovelox sono uno strumento utile per evitare incidenti e per fare stare più attenti gli automobilistici. Ovviamente, non sono favorevole a posizionarli in punti dove il limite di velocità è esageratamente basso o senza un reale motivo di sicurezza. Ma in generale, se servono a fare prevenzione, ben vengano. Rispetto a una volta gli incidenti sono diminuiti e in qualche modo questo dipende anche dagli autovelox, a parer mio".