Chi sale e chi scende . Il rimpasto di giunta. Si riapre la corsa per la poltrona al Turismo

Angelini è tornata in sella. Ma cosa succede da questa mattina in municipio a Riccione? La squadra resterà la stessa? Il Pd reclamerà più spazio? Ci sarà un nuovo valzer di dirigenti? Se qualcosa accadrà non sarà oggi. Ma nelle prossime settimane, la sindaca dovrà mettere mano a un organigramma che, nel primo anno di governo, ha mostrato parecchie falle. La giunta potrebbe rimanere più o meno la stessa, anche se fonti interne indicano Gian Luca Garulli a un passo dalla porta di uscita. Interrotti da giugno i rapporti con Angelini, il primario-assessore ha visto anche parte del suo partito, Riccione col cuore, passare all’opposizione. La maggioranza potrà contare sul Pd, nonostante alcuni suoi esponenti abbiano manifestato in questi mesi una certa insofferenza verso un Angelini-bis. Più complessa la situazione di Uniamo Riccione, il partitino che continua a dichiararsi fedele alla sindaca anche se l’unica consigliera eletta, Valentina Villa, ha scelto l’Aventino. La maggioranza ha dovuto rinunciare anche a un consigliere del Pd, Gianluca Vannucci, ma può contare sulla fedeltà di Riccione 2030, con il suo leader Fabio Ubaldi, probabilmente confermato nel ruolo di capo di gabinetto.

Daniela Angelini dovrà decidere in fretta se nominare un assessore al Turismo, ruolo finora ricoperto dalla sindaca, ma senza grandi risultati. In corsa potrebbe esserci Federica Torsani, anche se è noto l’interesse per la poltrona rivendicato dal presidente del Consiglio comunale, Simone Gobbi. Il Pd tenterà anche di consolidare la sua posizione all’interno del cerchio magico della sindaca, ma è improbabile che riesca a spodestare Sandra Villa dal ruolo di vice. Nessuno dubbio sulla riconferma dei due assessori Simone Imola e Christian Andruccioli, mentre rischia di diventare più intricata la partita dei dirigenti comunali, dopo l’esposto di Cinzia Farinelli e le pressioni del Pd per riaverla in squadra. Scendono invece le quotazioni di Simone Bruscia, mentre è certo il ritorno di Enea Abati alla comunicazione. Per Alessandro Nicolardi, assessore al Bilancio e braccio destra della sindaca, la strada è tutta in discesa. Ma dopo un’esteta di simulazioni, i giochi sono appena iniziati.