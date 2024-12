Chi sono Luca e Cristian, i due alpinisti trovati morti sul Gran Sasso

Rimini, 27 dicembre 2024 – Erano due amici inseparabili, Luca Perazzini e Cristian Gualdi, 42 e 48 anni. Compagni di avventure, amanti della montagna. A Santarcangelo, città in cui entrambi risiedevano, li conoscevano in tanti. “Due grandi appassionati di sport, specialmente di alpinismo e di arrampicata", hanno detto gli amici. Dispersi da domenica 22 dicembre sul Gran Sasso, i corpi senza vita sono stati ritrovati solo questa mattina dalle squadre dei soccorsi che hanno dovuto interrompere le operazioni, nei giorni scorsi, a causa del maltempo.

Erano "due scalatori esperti, con alle spalle una lunga esperienza e tantissime ore trascorse in quota – hanno detto i conoscenti di Luca e Cristian –. Hanno sempre fatto coppia fissa, in quasi tutte le loro escursioni. Anche questa volta sono partiti insieme, il fine settimana appena trascorso, alla volta del Gran Sasso. Una nuova sfida, sempre fianco a fianco”.

Luca, che risiedeva nella frazione di San Vito, lavorava come elettricista per la Nuova Cei, un’azienda di Santarcangelo. Cristian era invece il titolare della Top Infissi di Savignano sul Rubicone. Nessuno dei due era sposato e aveva figli. Perazzini aveva una compagna, che abita a Bologna, e in passato aveva gestito un negozio di abbigliamento in centro storico a Cesena, il Vanilla, inaugurato subito dopo l’emergenza Covid.

In una foto pubblicata su Facebook, che in questi giorni ha fatto il giro d’Italia, Luca Perazzini e Cristian Gualdi hanno il caschetto caschetto in testa, gli scarponi, corde e imbragature strette attorno alla vita. Sono ritratti sorridenti in cima ad una vetta innevata. Era il sorriso di due amici inseparabili che avevano appena portato a termine una nuova impresa e si trovavano immersi nel loro elemento naturale: la montagna.