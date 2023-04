"Chi vende faccia controlli e non pensi soltanto ai soldi"

"Chiusi due hotel nella zona di Rimini nord dopo l’interdittiva antimafia? È un’ottima notizia, perché vuol dire che il sistema funziona e che nel nostro territorio continua a esserci una forte attenzione verso il fenomeno delle infiltrazioni criminali". È il commento a caldo della presidente di Aia Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis.

L’associazione albergatori ha dati riguardo alla diffusione del fenomeno?

"Non abbiamo numeri precisi, quelli sono in mano agli inquirenti".

Il procuratore capo Elisabetta Melotti, un anno e mezzo fa, disse che il rischio di infiltrazioni criminali nel turismo in Riviera è aumentato con la pandemia. Qual è il suo polso della situazione?

"Oggi come allora c’è forte attenzione da parte della magistratura. Gli inquirenti adesso devono utilizzare molto di più la rete e gli strumenti informatici rispetto a qualche anno fa, rispetto ai canali classici come il prestanome e testa di legno, tipo l’80enne nullatenente cui viene intestata un’attività".

Dal canto suo l’Aia che fa?

"Sensibilizziamo continuamente i nostri associati".

In che modo?

"Ad esempio dicendo che se si vende un albergo non bisogna guardare solo al pagamento, che spesso nei casi sospetti è anche alto. Il rischio concreto è quello di inficiare l’intero sistema turistico della riviera, facendo del male alla nostra economia, trovandoci in casa attività acquisite con il riciclaggio di denaro sporco. Attività che poi non hanno ovviamente alcun interesse alla buona conduzione, e in qualche caso magari praticano prezzi fuori mercato".

Quindi occhio al pagamento, e poi?

"Dobbiamo guardare anche a chi cediamo la nostra azienda, chiedendo visure e controlli. Certi soggetti non devono entrare nel nostro territorio, anche se pagano. Ma non solo. C’è un altro aspetto fondamentale"

Quale?

"Stessa attenzione nelle compravendite la devono avere istituti di credito, studi commerciali, studi notarili e i vari soggetti coinvolti".

Oggi è più difficile che in passato individuare le mele marce?

"Certamente. Si è passati dalla cosiddetta ’tela del ragno’ alla mafia ’camaleonte’, che si insinua sempre più subdolamente ma pervasivamente nella società civile. È tutto molto più sofisticato, si tratta spesso di attività in apparenza completamente legali. Ma che in realtà riciclano denaro sporco e minano alle fondamenta l’economia del nostro territorio".

Mario Gradara