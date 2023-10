"Chiaiese è il nostro candidato, fiducia in lui"

"Francesco Chiaiese continua a essere il nostro candidato sindaco alle prossime elezioni, per tutto il centrosinistra e per tutti i gruppi che non appartengono al centrodestra". La conferma arriva da Nerio Zanzini, segretario del circolo Pd di Bellaria Igea Marina. Le voci che circolano da giorni in città sul candidato scaricato dal centrosinistra non sono confermate. Anzi. "Il comitato elettivo provvisorio formato da Pd, alcuni gruppi indipendenti e altri movimenti – assicura Zanzini – si sta riunendo di frequente. Stiamo già lavorando all’elaborazione del programma elettorale. Chiaiese resta il nostro candidato". Lo sfidante del primo cittadino Filippo Giorgetti, che ha già confermato di voler correre per il secondo mandato, resta quindi lo stesso Chiaiese. Una scelta che continua a essere confermata da tutti, anche dal Pd provinciale. Napoletano d’origine, ha lavorato nel settore della pubblica istruzione. "Lui è un esterno – conferma Zanzini – Non è iscritto al Pd e non è un bellariese doc, ma crede fermamente nel bene comune. Come comitato elettorale provvisorio, stiamo elaborando il programma elettorale e abbiamo dei punti saldi condivisi, che vorremmo presentare alla città nelle prossime settimane, per raccontare la nostra visione di Bellaria Igea Marina".

Il primo incontro pubblico che ha in programma il centrosinistra è per i primi di dicembre, sul tema scuola. "Siamo molto sensibili su questo – continua il segretario Pd locale – È uno dei grandi problemi che la nostra città deve affrontare, non solo dal punto di vista edilizio ma anche di servizi e rapporti con le istituzioni scolastiche". Accanto a Chiaiese il comitato elettorale si sta piano piano formando: tra i più attivi ci sono diversi giovani (tra i 25 e i 30 anni) e molti cittadini non tesserati a partiti. "Siamo un gruppo che si sta allargando ad altri gruppi civici, andiamo avanti con le riunioni e presto presenteremo anche un programma di incontri con la cittadinanza" conclude Zanzini.

Rita Celli