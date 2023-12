Chiaiese: "Io candidato debole?. Chi lo dice ha paura delle novità"

Dopo la tassa di soggiorno, il candidato del centrosinistra Francesco Chiaiese propone anche l’abbassamento di Imu e Irpef, nidi gratis per tutti e più servizi per disabili e anziani. In attesa del prossimo incontro con la cittadinanza, in programma a fine gennaio, Chiaiese continua a preparare lista e programma elettorale, in vista delle elezioni 2024.

Si candida a governare Bellaria Igea Marina con una colazione di centrosinistra che non vince da tre tornate elettorali, come pensa di farcela?

"Riempiendo di proposte il contenitore elettorale. Proposte, no promesse: tassa di soggiorno, abbassamento Imu e Irpef, rilancio del commercio, più servizi per disabili e anziani, un piano straordinario per la zona colonie, nidi gratis per tutti, sport gratis tra 6 e 16 anni, la realizzazione di un’opera che colleghi il centro al porto".

Perché la definiscono un candidato debole, secondo lei?

"Perché non riescono a uscire dall’ottica campanilistica. Vanno accettate le novità. Se continuiamo a essere chiusi non vinceremo mai battaglie come discriminazioni e violenze, di ogni genere e tipo".

Il turismo a Bellaria è in crisi?

"Sono tantissimi i bisogni che gli operatori denunciano. Va fatto un tavolo con commercianti, bagnini, chioschisti e albergatori".

Cosa manca a Bellaria Igea Marina?

"Una visione strategica e progettuale per i prossimi 20 anni. Vanno riconsegnati i luoghi agli abitanti, dobbiamo riportare le persone dall’entroterra qui, con iniziative culturali e di attrazione di alto spessore".

r. c.