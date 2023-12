Chiaiese molla e spara a zero sul Pd

Niente panettone. Francesco Chiaiese annuncia, con una nota durissima nei confronti del Partito democratico, di rinunciare alla candidatura a sindaco. Per la quale era stato scelto dall’assemblea cittadina degli iscritti del partito lo scorso 8 settembre. Una scelta, quella di candidare l’esponente già di area vendoliana, poi Leu, non tesserato al Pd, rivendicata dal segretario Nerio Zanzini. Scelta che aveva suscitato non pochi mal di pancia anche ai vertici del partito. Un disagio cresciuto dopo alcune uscite e dichiarazioni pubbliche di Chiaiese, oggi capofila di Onda. Che ora, risentito, ha deciso di dire basta. "Il Pd di Bellaria Igea Marina – attacca – non è in grado di affrontare la sfida! Non mantiene le parole né gli accordi presi, non è affidabile. Termina qui il ’matrimonio’ tra Onda, Pd cittadino e Francesco Chiaiese". "Per la quarta volta – accusa l’ormai ex candidato sindaco del centrosinistra – se fosse per il loro modello, spianerebbero la strada ad un altro lustro di governo della città a targa centrodestra. Chi non ha il coraggio di sostenere le proprie scelte ma soprattutto di ammettere i propri errori e le proprie responsabilità, non merita spazio nella ’giostra’ della politica. Un partito, il Pd – quello di Bellaria Igea Marina – fermo, statico, superato che non vuole cambiare passo né rotta. Questo è quanto abbiamo evinto in questi mesi e che da 15 anni le cittadine ed i cittadini sanciscono alle urne, non a caso". "Bellaria Igea Marina – Chiaiese è un fiume in piena – ha bisogno di coraggio, innovazione per far nascere una ’nuova città’ , una città che guardi alle sfide dei prossimi 20 anni senza timori e con progettazione del domani".

Poi l’annuncio a sorpresa: ’ciaone’ al Pd ma non alla possiblità di candidarsi. "Nelle prossime ore riprenderemo i contatti con chi avevamo intavolato trattative e abbozzato accordi (Movimento 5 stelle, Verdi, Sinistra italiana, civici e tutte le cittadine e cittadini che intendono iniziare o riprendere il lavoro in essere) per continuare la corsa e arrivare alle elezioni di giugno con proposte concrete e innovative che stuzzichino l’appetito elettorale delle cittadine e dei cittadini, liberi dal freno a mano dell’ex ’partitone’ locale". "La correttezza – chiosa Chiaiese – il rispetto della persona, l’essere leale nei confronti del prossimo sono per noi un tassello fondamentale. Questi valori basano e fondano anche la nostra azione politica e li riteniamo imprescindibili se ci si vuole proporre al governo di una città".

Mario Gradara