"Chiaiese scaricato". Ma sono solo voci

Francesco Chiaiese ’scaricato’ dal Partito democratico, a un mese e mezzo dalla scelta fatta dall’assemblea del partito. La voce continua a circolare nella città di Panzini. Voce che viene decisamente smentita - ancora una volta - dai vertici del partito. A proporre la candidatura di Chiaiese, non tesserato al Pd, era stato nell’assemblea di venerdì 8 settembre il segretario comunale del partito, Nerio Zanzini. Non senza suscitare qualche mal di pancia tra gli iscritti. Dovuto al fatto che Chiaiese non è conosciutissimo in zona, e alle sue simpatie per la sinistra - sinistra.