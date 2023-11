Chiaiese vuole tassare i turisti:: "Più servizi grazie all’imposta"

"La tassa di soggiorno? È arrivata l’ora di applicarla a Bellaria. Se verrò eletto sindaco sarà uno dei primi obiettivi". Con la campagna elettorale già partita da mesi, il candidato del centrosinistra Francesco Chiaiese torna a fare il punto sul programma elettorale. "Stiamo studiando e analizzando proposte e siamo partiti già con largo anticipo – spiega – per raggiungere tutti i cittadini con una campagna chiara. Tra i primi punti l’introduzione della tassa di soggiorno, che potrebbe offrirci nuove risorse per creare servizi gratuiti per i residenti".

Che tipo di servizi?

"Asili nidi gratuiti, e anche convenzioni con associazioni sportive, che possano offrire corsi gratuiti a tutti i bambini e ragazzi residenti, dai 6 ai 16 anni".

Come applicherebbe la tassa di soggiorno? E con quali esenzioni?

"La materia andrà studiata insieme a esperti del settore. Sicuramente potremmo prevedere le esenzioni per gli under 18 e gli over 65. Secondo gli attuali dati abbiamo 1,8 milioni di presenze l’anno a Bellaria. Anche solo applicando un euro al giorno di tassa di soggiorno si potrebbero ricavare risorse importanti. L’imposta non allontana i turisti, porta più fondi e investimenti".

Come intervenire per migliorare il turismo a Bellaria?

"Bisognerebbe fare programmi a lungo termine, con progetti diversi, non solo legati al balneare. È necessario riqualificare le colonie, ristrutturare il patrimonio nella zona sud e realizzare una cittadella del verde e del benessere. Ma penso anche a convenzioni con aziende e centri di riabilitazione, per un turismo legato al benessere e alle cure. In questo modo Bellaria potrebbe diventare una meta turistica tutto l’anno, non solo estiva. Il modo di fare turismo oggi è cambiato. E dobbiamo fare rete con tutti gli imprenditori locali".

Chiaiese è pronto a incontrare i cittadini: il primo appuntamento sarà a inizio dicembre, si parlerà di scuola e di famiglia. "C’è bisogno di portare innovazione anche su questi settori – conclude – Non sono solo il candidato espresso dal Pd, rappresento una grande coalizione con tantissime persone non legate ai partiti. Abbiamo parecchi giovani con tante idee nuove: ne parleremo insieme ai bellariesi".

Rita Celli

