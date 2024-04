Chiamata alle urne per 38.642 sammarinesi

La macchina organizzativa è già stata messa in moto. Destinazione domenica 9 giugno, giorno in cui a San Marino si svolgeranno le elezioni politiche. Ieri mattina si è nuovamente riunita la commissione elettorale, capitanata dal segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti. Saranno 38.642 i cittadini che, quella domenica, saranno chiamati alle urne (15.097 esteri e 23.545 interni). Venticinque in più rispetto all’ultima volta con 81 cancellazioni (77 di queste per decesso). Se la macchina istituzionale si è messa al lavoro già da più di qualche giorno, quella politica è sul pezzo ormai da settimane, anche ben prima che si mettesse la parola fine sull’ultima legislatura. Lo scenario, passo dopo passo, sembra già abbastanza chiaro anche se non sono ancora stati sciolti gli ultimi nodi. Ma in fin dei conti c’è ancora un po’ di tempo per riflettere su liste, candidati e coalizioni. Che dovranno tassativamente essere presentate entro il 29 aprile. Scavallata quella data la commissione elettorale tornerà a riunirsi per definire la situazione e qualche giorno dopo si ritroverà per individuare presidenti e scrutatori di seggio. Intanto, si stanno predisponendo anche tutti i vari canali di informazione per tenere costantemente aggiornata la cittadinanza.