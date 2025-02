Chiara Ciavatta tra i nuovi Cavalieri della Repubblica nominati da Mattarella

Rimini, 1 febbraio 2025 – C’è anche una riminese tra i nuovi Cavalieri al merito della Repubblica nominati dal Presidente Sergio Mattarella. Si tratta di Chiara Ciavatta, 50 anni, da decenni in prima linea per aiutare le persone che soffrono di disturbi alimentari. Il prestigioso riconoscimento le è stato conferito «per l’aiuto offerto a persone e famiglie che vivono la difficilissima problematica dei disturbi alimentari». Chiara ha sofferto per 14 anni anoressia, bulimia, binge eating e depressione. Dopo la guarigione ha deciso di mettere a disposizione degli altri la sua esperienza e la sua sensibilità per aiutare chi soffre delle stesse patologie che lei ha conosciuto e affrontato in prima persona, e «per offrire ciò che solo un ex malato può conoscere fino in fondo». Viste le numerose richieste di aiuto pervenute al suo blog, ha deciso di dedicarsi quotidianamente all’aiuto di chi soffre di disturbi alimentari e ha fondato nel 2004 a Rimini il centro MondoSole.