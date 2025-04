Chiara Franchi e il mondo della moda

Riccione si prepara ad accogliere una giornata di formazione dedicata al marketing della moda, alla costruzione dell’identità di brand e allo sviluppo di strategie di comunicazione. A guidarla sarà Chiara Franchi, consulente strategica, esperta di personal branding e formatrice con oltre 15 anni di esperienza come top manager nel mondo della moda. La Masterclass si terrà il 5 aprile, al ristorante Mamma Mia in viale Ceccarini. Una giornata di lavoro tra visione, concretezza e metodo, pensata per chi desidera valorizzare la propria attività, ridefinire il posizionamento del proprio brand. L’incontro è pensato per professionisti, imprenditori, responsabili marketing e figure creative che operano nel mondo della moda e del lusso.