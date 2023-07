Chiara Raggi diventa Kjara Il nuovo album in esperanto

C’è una cantautrice a Rimini, che sa fondere talento e originalità, stile e unicità: Chiara Raggi. Reduce dal successo dello scorso anno che l’ha vista vincere la primissima edizione di Eurovision of Minorities Linguages con la canzone Mozaiko, l’artista torna a cantare in esperanto e lo fa con elementi di novità. Esce infatti oggi Nuda, il nuovo Ep interamente in lingua esperanto di Chiara Raggi, in arte – per gli esperantisti – Kjara. La cantautrice riminese lascia chiusa nella custodia la chitarra e realizza un album intimo, intenso, solo piano e voce. Insieme a lei, il pianista – conterraneo – Simone Migani. Le traduzioni sono di Federico Gobbo, professore ordinario all’Università di Amsterdam su cattedra speciale in interlinguistica ed esperanto. Nell’ep sono contenuti 4 brani: Tiu ci tempo (Questo tempo in italiano) e Nombru cion (Fai la conta) sono due inediti, Sablo Venta (Sabbia e Vento) è un brano estratto da Disordine del 2015 e Mozaiko (akustika versio) è la versione acustica di uno dei brani più importanti per l’artista.

"Questo album è una piccola, breve creatura che mi ha messo alla prova, è stato un piccolo album sfidante" racconta Kjara. Che aggiunge: "Non avevo mai riposto nel fodero le mie chitarre per affidare il racconto ‘solo‘ alla voce, in un dialogo intrinseco e viscerale con il pianoforte di Simone Migani. È stato bello, mi sono data fiducia e ho imparato ad avere fiducia, mi sono denudata dalle sicurezze maturate imbracciando lo strumento e mi sono lasciata trasportare da una nudità emotiva. Le canzoni me l’hanno permesso, come sempre è la musica a farla da padrone, come è giusto che sia, come è necessario che sia. La lingua esperanto mi dà sempre nuove occasioni e possibilità di superare limiti e confini, come è insito nella lingua stessa e nel suo ideale".

Rosalba Corti