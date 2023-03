Chiara, una pizza da campionessa

Con la sua pizza ‘Gustosa’ si è aggiudicata il terzo posto nella categoria senza glutine, ai Campionati del mondo di pizza andati in scena a Rimini tra il 19 ed il 22 febbraio. Un trionfo per Chiara Pedini, titolare, insieme a Sonia Brenda, della pizzeria ‘Voglia di star bene - gluten free’, un laboratorio dedicato al senza glutine dove ogni giorno si sfornano pizze al taglio, piadine e pasta fresca. Un’attività inaugurata cinque anni fa a Cattolica, in via Mazzini, frutto di un sogno inseguito per lungo tempo dalle titolari. Chiara è stata ricevuta a Palazzo Mancini dall’amministrazione comunale: anche la sindaca Foronchi ha voluto complimentarsi per questo successo al campionato che ha visto la partecipazione di circa 600 pizzaioli da tutto il mondo, divisi in 16 categorie diverse. "Ci rende orgogliosi – ha commentato la prima cittadina – sapere che sul nostro territorio esiste una realtà come quella di Chiara. Siamo felici per il suo successo che, per certi versi, è anche il riconoscimento della dedizione che tutto il suo staff mette nel proprio lavoro. Inoltre, ricordo che durante il periodo dell’emergenza sanitaria hanno svolto un ruolo importante grazie alle consegne a domicilio. Ma soprattutto, grazie ai loro prodotti senza glutine riescono a fare inclusione a chi soffre di intolleranze alimentari".

"Il cibo buono è per tutti – ha infatti sottolineato la Pedini – e noi proponiamo una filosofia vera e propria ricordando che mangiare senza glutine non è un capriccio".