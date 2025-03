Isolate tracce sulle chiavi di Pierina: parte la caccia a un nuovo Dna

Rimini, 1 marzo 2024 – Il capitolo Dna potrebbe non essere ancora chiuso. Gli accertamenti irripetibili, compiuti nei laboratori dell’Università Tor Vergata di Roma dal super perito Emiliano Giardina, in questi giorni si sono infatti allargati a un reperto in particolare non analizzato nella prima tornata di reperti passati al setaccio dal consulente del Tribunale. Sotto la lente del perito adesso c’è appunto quel mazzo di chiavi che la mattina del 4 ottobre 2023 la polizia Scientifica trovò accanto al cadavere di Pierina Paganelli, nel seminterrato di via del Ciclamino 31. In questi giorni su quelle stesse chiavi è stato infatti compiuto un attento tamponamento che ha permesso di raccogliere del materiale grezzo. Tracce di natura non ancora stabilita che probabilmente lunedì saranno amplificate in modo tale da capire se sopra quelle chiavi ci sia o meno del Dna utilizzabile per replicare l’esperimento e confrontare quanto trovato con la firma biologica dell’unico indagato, Louis Dassilva. A seguito della prima tornata di accertamenti, lo ricordiamo, non era stato trovato nessun ’match’ tra il Dna isolato su alcuni reperti e quello di Dassilva, salvo appunto sugli stessi indumenti del 34enne senegalese e su un coltello prelevato da casa dello stesso.

La vittima Pierina Paganelli. Nel tondo: le chiavi analizzate

Si attende risposta sui cellulari di Dassilva

Sempre per quel che riguarda le integrazioni di accertamenti già compiuti, si attende un responso definitivo da parte del super perito incaricato di svolgere accertamenti sui cellulari di Dassilva. In questo caso il punto interrogativo riguarda la attività di sistema che un cellulare di Louis avrebbe registrato nel lasso temporale di inattività (tra le 21.40 circa e le 22.38).

Secondo le indiscrezioni, sarebbe confermato come l’evento di sistema sia slegato da un’interazione attiva di un utente.

I test sulla cam3

Infine, la prossima settimana sono molto attesi anche i primi riscontri preliminari dei test compiuti sulla cam3, che potrebbero fornire a consulenti, gip e a chi indaga delle indicazioni chiave su chi fosse la persona ripresa la sera del 3 ottobre, con tanto di una prima comparazione tra le immagini.

f.z.