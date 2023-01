Chicchi, Meldini e tanti altri insieme per fare la storia

Conversazioni per fare la storia di Rimini. Si chiama Conversazioni riminesi - Appunti per la storia della città, il ciclo di incontri che punta a raccogliere testimoniane sugli anni che hanno seguito il Dopoguerra. Se tanti sono i saggi che documentano la Rimini che si risolleva dopo il conflitto, diverso è invece guardare a cosa ne seguì: gli anni Sessanta delle speranza e dei giovani, i Settanta delle stragi e della crisi ambientale fino ad arrivare ai ‘leggeri’ anni Ottanta in cui nasceva il termine divertimentificio. Tante fasi di cui esistono documenti, ma sono certamente meno le testimonianze dirette tali da costituire un vero e proprio archivio storico. Questo l’obiettivo del ciclo di incontri che parte venerdì: primi protagonisti saranno l’ex sindaco e parlamentare Giuseppe Chicchi e l’avvocato Massimo Pasquinelli, già consigliere comunale della Dc e in seguito consigliere in Fondazione Carim di cui fu anche il presidente. L’incontro si svolgerà presso la sala della Cineteca alle 17,30 di venerdì. Modera l’ex assessore ed ex rettore dell’università di Urbino Stefano Pivato. Nei prossimi incontri saranno ospiti, tra gli altri, Andrea Pollarini, Piero Meldini (nella foto), Giorgio Tonelli e Fabio Bruschi.