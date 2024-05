Chiede ai vigili un passaggio poi li aggredisce

Scambia l’auto dei vigili per un ‘taxi’ e pretende a tutti i costi di essere riaccompagnato in albergo. Di fronte all’ovvio rifiuto degli agenti della polizia, lui - un ragazzo italiano di 24 anni - ha dato letteralmente in escandescenza scagliandosi contro le divise, fino a quando non si è ritrovato in manette. Si è conclusa così la notte di ordinaria follia di un giovane turista, che è stato dichiarato in arresto dal personale della polizia locale di Rimini. E’ successo l’altra notte in piazzale Boscovich, dove i vigili avevano predisposto un posto di blocco. A un certo punto un gruppo di ragazzi si è avvicinato al personale della municipale. Uno di loro ha insistito per essere accompagnato in hotel con l’auto di servizio. Di fronte al rifiuto degli agenti, il giovane ha reagito aggressivamente cercando di colpire i vigili. Dopo un (breve) inseguimento, è stato rintracciato non lontano dalla struttura alberghiera in cui soggiornava. Il ragazzo è stato sottoposto a fermo ed è in attesa di comparire davanti al giudice di Rimini per la convalida.