Chiede soldi per la "sicurezza": a giudizio

"Ci hai pensato a quello che ti ho detto l’altro giorno? Con cinquemila euro ti diamo una sicurezza...". Sarebbe stata questa, a metà tra un’offerta e un’intimidazione, la proposta ’indecente’ che si sarebbe sentito rivolgere il proprietario di origini straniere di un locale di Bellaria Igea Marina, vittima anni fa, nel maggio del 2021, di un episodio di presunta tentata estorsione che per questa accusa e l’accusa di rapina ha ora portato a processo un cittadino campano residente a Rimini di 48 anni. L’uomo, assistito dall’avvocato Piero Ippoliti, è infatti accusato di aver tenuto una condotta ambigua nei confronti del titolare del ristorante di Bellaria, dove il 48enne insieme ad un altro uomo – che non è stato identificato – nel maggio del 2021 si era presentato a più riprese per lo più per consumare alcolici o offrire pranzi e cene ad alcune ragazze, il tutto pretendendo di non sborsare neanche un euro al titolare. Anzi, arrivando persino a proporgli una sorta di ’pizzo’, promettendo "sicurezza" in cambio del pagamento di cinquemila euro al mese.

La vicenda, per altro, si sarebbe consumata mentre vigevano ancora le restrizioni legate alla pandemia di Coronavirus, quando proprio il 48enne per diversi giorni consecutivi si era presentato nel locale del titolare, uno straniero di 50 anni, ordinando consumazioni al banco e al tavolo e pretendendo quindi di non pagare e chiedendo di essere comunque serviti anche quando le visite venivano compiute al di fuori degli orari concessi dall’allora vigente normativa contro il Covid19. In tutti i casi accertati dai carabinieri di Bellaria, coordinati dal pm Annadomenica Gallucci, il 48enne infatti si sarebbe presentato al locale anche dopo le 22, accompagnato da amici o da ragazze, pretendendo che fosse proprio il titolare del locale a offrire tutte le consumazioni. Non solo, perché insieme al proprio amico (non identificato), sempre il 48enne avrebbe più volte ’suggerito’ al titolare del bar-pizzeria di accettare il pagamento mensile di ben cinquemila euro a lui e al proprio compare, in cambio per l’appunto di "sicurezza". La situazione, che era stata documentata dalle telecamere di sicurezza del locale, è finita dritta nella denuncia-querela contro il 48enne, che è stato prima indagato e ora rinviato a giudizio per estorsione e rapina, con la prima udienza dibattimentale calendarizzata per i prossimi giorni.