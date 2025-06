"Chiederò un tavolo sull’ordine pubblico"

Per evitare il più possibile fenomeni che turbano l’ordine pubblico, come accaduto in questi giorni, e ottenere i rinforzi, la sindaca Daniela Angelini ha chiesto al prefetto di convocare un tavolo su ordine e sicurezza. Già anticipata verbalmente, la richiesta verrà formalizzata lunedì. Arriva intanto la conferma dell’arrivo della Polfer che presiederà la stazione di Riccione, punto strategico per i controlli, dal 30 giugno a fine agosto. "Sia chiaro che avanzo questa richiesta non in seguito alla Notte rosa, che si può ancora migliorare, ma in vista della stagione estiva per evitare il più possibile fenomeni e sapere quali saranno le forze in campo soprattutto in vista dei weekend estivi. Per avere garanzia dei controlli e degli interventi che verranno effettuati nei prossimi due mesi _ premette la prima cittadina _. Non sottovaluto i problemi, né voglio sminuirli. Chi mi conosce sa che sono solita ad affrontarli, ma sempre in modo responsabile, consapevole dei fenomeni sociali del momento e di chi spettino responsabilità ed interventi. Altrimenti, se parliamo di un problema che non lo è, a detta delle stesse forze dell’ordine, rischiamo di farci del male".

In merito l’Angelini osserva: "Siamo purtroppo di fronte a fenomeni sociali che dalle grandi città ricadono nelle destinazioni turistiche, da noi come altrove, quindi il ministero dell’Interno deve rendersi conto che d’estate le destinazioni turistiche hanno bisogno di maggiore presenza di forze dell’ordine, che invece negli anni è stata gradualmente ridotta".

Basti ricordare che fino alcuni anni fa d’estate a Riccione arrivavano quaranta/cinquanta poliziotti ospiti della Green House, ora in disuso. Angelini, a fronte di alcune presenze indesiderate, ricorda che Riccione continua a essere piena di giovani sani a partire da tanti sportivi. Dopo la scazzottata dell’altra sera in viale Ceccarini, la prima cittadina annuncia un ulteriore giro di vite sull’attività che alcuni pierre esercitano illecitamente per strada.

"Come accade per altre cose, anche su questo fronte i controlli sul territorio aumenteranno _ assicura _. Spero che l’accordo fatto dall’Agenzia Abracadabra con Federalberghi su pacchetti onnicomprensivi con il tempo faccia diminuire sempre più queste presenze. Presidieremo il territorio soprattutto per tutelare i giovani turisti che scendono dal treno, chiaramente con l’aiuto e la collaborazione di Polfer e di tutte le altre forze dell’ordine". Come ricorda la sindaca, esercitare attività di promozione, vendita e prevendita di biglietti per strada resta una attività proibita, per i trasgressori è prevista la sanzione in forma ridotta di 160 euro.

