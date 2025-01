Chiedeva il pizzo ai negozianti: vigile a processo

Le accuse nei suoi confronti sono gravissime: chiedeva il ’pizzo’ ai commercianti per chiudere un occhio durante i controlli. Si terrà il 16 aprile, davanti al giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, la prima udienza del processo – con rito abbreviato – che vede alla sbarra per concussione un agente della polizia locale del comando di Santarcangelo. Arrestato dalla squadra mobile di Rimini lo scorso giugno, il vigile è difeso dagli avvocati Francesco Pisciotti e Massimiliano Giacumbo. Dopo gli arresti domiciliari, l’agente è tornato al lavoro, ma è stato assegnato ad altre mansioni e in una sede lontana dai luoghi in cui sarebbero avvenuti i fatti contestati. Tuttavia, nei suoi confronti resta in vigore il divieto di avvicinamento alle persone offese: sono i titolari di alcune attività di Santarcangelo e della Valmarecchia che l’accusano di aver richiesto denaro in cambio di vantaggi legati ai controlli amministrativi. Secondo l’accusa, formulata dal sostituto procuratore Alessia Mussi, l’agente avrebbe agito approfittando del proprio ruolo. In alcuni casi avrebbe paventato presunte irregolarità amministrative e per questo passibili di sanzioni, inducendo così le vittime a versare denaro – si parla di cifre nell’ordine di qualche migliaio di euro – per evitare i controlli o le eventuali multe.

Nei mesi scorsi, il sostituto procuratore aveva richiesto e ottenuto il giudizio immediato, considerata la gravità dei fatti e le prove raccolte durante l’indagine. Il procedimento con rito abbreviato consentirà all’imputato di ottenere uno sconto di pena in caso di condanna, ma il quadro accusatorio resta pesante. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il vigile si sarebbe fatto pagare o avrebbe richiesto – a seconda dei casi – dai mille fino ai 2mila euro, per ammorbidire i controlli o evitare ‘grane’ e sanzioni. L’agente, che a volte si presentava in divisa e con l’auto di servizio e altre in borghese, avrebbe fatto credere ai negozianti e ai titolari di alcuni locali di aver rilevato alcune irregolarità che erano passibili di sanzioni. Multe che potevano essere evitate se avessero pagato il vigile, allo scopo di chiudere lì la questione. Almeno 7 gli episodi di presunta concussione (di cui 3 effettivamente consumati secondo gli inquirenti) avvenuti a partire dall’estate del 2023, finiti nel fascicolo della Procura.