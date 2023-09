"Chiediamo ai cittadini come vogliono la Casa della salute"

Casa di comunità per Bellaria Igea Marina: partiamo dal basso. In vista del consiglio di giovedì, dalla Lista Bucci una proposta "per la realizzazione e la gestione", che diventerà ordine del giorno. "L’obiettivo che dobbiamo darci come comunità – afferma Lbs – è quello di curare la salute ed insieme curare la malattia. E che, quindi, la prevenzione del benessere generale attraverso le buone pratiche di vita diviene fattore fondante e strategico di questo nuovo corso della sanità pubblica. Da farsi anche coinvolgendo i cittadini". La Casa di Comunità, "in procinto di realizzazione nel nostro Comune, rappresenta una evoluta e qualificata risposta a questa nuova dimensione della sanità pubblica. Una sanità che opera in maggior rapporto con il territorio, motiva e sostiene il ruolo attivo di cittadini e pazienti". Per questo Lbs chiede che la giunta si impegni"ad assicurare le condizioni per porre in essere un percorso partecipato che porti alla realizzazione della Casa di Comunità attraverso la massima partecipazione dei nostri concittadini". Bucci invita perciò "a promuovere specifici incontri, sia con strutture, associazioni, professionisti del settore allargato salute e benessere, sia con l’intera cittadinanza. A quest’ultima saranno illustrati, raccogliendone priorità, esigenze ed istanze, i progetti e le tempistiche della nuova struttura, i programmi di attività, le modalità di funzionamento, con particolare riferimento al nuovo rapporto, attivo e partecipato, destinato a svilupparsi con i cittadini utenti nel nuovo e più qualificato contesto di medicina territoriale. Le proposte raccolte in questi incontri diventeranno la base di confronto con Asl Romagna".