"Chiedo sostegno ai cittadini, non ai partiti"

"C’è chi nel centrosinistra mi vede come un traditore e chi nel centrodestra mi vede troppo a sinistra. Ognuno la pensi come vuole, per me parlano i fatti, quanto ha saputo realizzare nella mia vita. Io non mi snaturo". Marcello Tonini si candida a sindaco di Misano con la lista civica ‘Voltiamo pagina, Tonini sindaco’. "È da un anno che sto lavorando a questo progetto. Ho incontrato tutti i referenti politici dei partiti e ad ognuno ho presentato lo stesso progetto e le medesime intenzioni. Avevo dato un termine per avere risposte. È arrivato il momento di passare ai fatti".

L’incognita sarà capire chi salirà sul carro di Tonini, perché è di questo che si tratta. L’ex direttore generale dell’Ausl Romagna intende dettare le regole. "Mi candido per spirito di servizio e non per il potere". Al momento è l’unico avversario del centrosinistra che ha puntato sul sindaco uscente Fabrizio Piccioni. "È una scelta che posso capire, ma questo non può precludere la mia disponibilità a candidarmi". Sul capitolo centrodestra, Tonini vuole essere categorico. "Non chiedo il sostegno ai partiti, ma ai misanesi. Superiamo la logica delle divisioni e parliamo della città".

L’ex direttore non vuole endorsement ufficiali. "Chi governa deve avere mani e testa libere. Io non farò una lista Arlecchino con i nomi che verrebbero dati". Tuttavia la squadra va costruita. "Ho chiesto dei nominativi, certo, ma detto questo sarò io a scegliere, non sarà Tizio o Caio a imporre i nomi. Non voglio firmare cambiali, sarebbe un tradimento nei confronti dei misanesi". Ecco l’identikit degli uomini e delle donne che cerca Tonini: "Cerco quarantenni. Non mi interessa il loro pensiero politico, ognuno ne ha uno. Mi interessa il loro vissuto, la capacità di relazionarsi, le competenze mostrate ad oggi e l’energia. Spero siano tante le donne a volersi impegnare. Devono avere coraggio".

Resta il fatto che i partiti daranno dei nomi da inserire nella lista e tra questi potrebbero esserci figure note della politica locale. "Saranno il meno possibile", ribatte il candidato. Ma cosa vuole fare Tonini a Misano? Alcuni aspetti il candidato sindaco li ha voluti toccare fin dalla prima apparizione pubblica e tra questi c’è il rapporto con l’autodromo. "Arena 58. Ben venga il ruolo centrale dell’autodromo, ma questo non deve piegare lo sviluppo della città verso scelte esclusivamente motociclistiche. Non mi piacciono le balle di paglia tutto l’anno al centro della zona turistica per due o tre settimane di gare. Vedo in quell’area un centro polivalente, destinato ai turisti ed anche ai giovani". In altre parole, "prima viene il bene comune".

Andrea Oliva