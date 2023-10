Chiesa di Bordonchio. Oggi il gran finale della festa in piazza

’Festa ad Burdoncia’ al rush finale. Ieri si è tenuto il ritrovo nel piazzale antistante la chiesa di Bordonchio, per la processione con l’immagine della Madonna del Rosario con a tema ’Vita e pensiero di Beata Sandra Sabattini’ (una mostra dedicata nella chiesa). Oggi dalle 14,30 tradizionale festa in piazza con la pesca missionaria, gimkana per bambini e ragazzi, danze africane, balli in piazza con le ’Sirene Danzanti’, divertimento per bimbi sui gonfiabili e altri giochi. "Il pomeriggio sarà allietato – segnalano gli organizzatori – dalle canzoni proposte da Leo Polverelli e da vari intermezzi musicali". Come sempre non mancheranno stand gastronomici per tutti i gusti con cena nel piazzale. Alle 22 estrazione del premi della lotteria.