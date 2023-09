Chiesa di Santa Lucia, lavori al via Riqualificazione da 270mila euro

Dopo la sottoscrizione del contratto per i lavori alla sagrestia della storica chiesa di Santa Lucia, a San Giovanni i lavori sono ai nastri di partenza. "L’intervento prevede un recupero con adeguamento sismico della sagrestia, costituita su due livelli ciascuno con tre vani – spiega l’amministrazione comunale marignanese – Sarà previsto in particolare il rinforzo delle pareti e del solaio, oltre al rifacimento del tetto. I lavori previsti permetteranno di rendere visibile, dopo oltre 30 anni, la parte posteriore della chiesa risalente al primo Novecento, oggi occultata dalle impalcature".

Costo complessivo dell’intervento circa 270mila euro per il recupero di un edificio davvero strategico per lo sviluppo del centro marignanese. Durante i lavori la chiesa sarà comunque mantenuta aperta al pubblico. "Un altro pezzo del nostro centro storico tornerà visibile e fruibile – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Vagnini – Investire sui beni storici e culturali dà soddisfazione sia alla vista che all’anima, soprattutto se il bene come in questo caso è comunale".

Il sindaco Daniele Morelli ribadisce: "Tengo a portare un giusto riconoscimento ai volontari che fino ad oggi hanno garantito l’apertura, la pulizia e la sistemazione della chiesa, gradita da tutti i cittadini ma anche dai numerosi pellegrini che vi transitano quotidianamente". Un altro tassello fondamentale per il territorio ed il centro del borgo della Valconca che vuole crescere ancora culturalmente.

Luca Pizzagalli