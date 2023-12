Chiesa piena per l’addio a Borghesi: "Una vita spesa per la città"

"Marino ha sempre guardato la vita con sorriso e ironia, senza mai prendersi troppo sul serio. Lo vogliamo ricordare così". E’ un passaggio con il quale don Marco Foschi, che ha concelebrato la messa funebre di Marino Borghesi con don Antonio Moro, in una chiesa di Igea centro gremita, ricordato l’ex presidente di Confcommercio Marino Borghesi, mancato a 93 anni sabato. "Una vita spesa per Bellaria Igea Marina", ha ricordato commosso il figlio Paolo. Da sempre attivo nel mondo dell’associazionismo, e anche in parrocchia con la moglie Lina Crivelli, che ha insegnato catechismo a generazioni di ragazzi, Borghesi è stato anche per un breve periodo consigliere comunale del Psdi (subentrò al compianto ’Veleno’ Foschi), partito del quale fu a lungo segretario cittadino. Una passionaccia, quella per la politica, che Borghesi non ha mai abbandonato: fu lui, nel 2019 in vista delle amministrative di quell’anno, a consegnare all’ufficio elettorale il materiale riguardante la presentazione della lista ’Siamo per Bim’. Fu anche consiliere dell’allora Azienda di Soggiorno, all’epoca presieduta da Ettore Boari. Collaborò con la Bellaria Boxe di Piero Ottaviani, poi con la Bellaria Basket, presieduta dal figlio Paolo (l’altra figlia, Marina, è dipendente comunale). Alle esequie, con moglie, figli e nipoti, presenti i vertici delle categorie, il sindaco e la giunta.