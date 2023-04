"Chiesa San Martino, riqualificazione da rivedere"

Sollecitano un progetto di riqualificazione dell’area accanto alla vecchia chiesa di San Martino, nel centro storico di Riccione, ma chiedono che sia meno impattante. Così il comitato d’area di Riccione Paese, che conta una sessantina di associati, tramite petizione e con volantinaggio partito a Pasqua, chiede di rivedere le dimensioni del fabbricato ora di quattro piani, più due interrati. Il progetto, ha intanto ottenuto tutti i placet necessari compreso quello della Sovrintendenza, dei vari livelli ecclesiali compreso la Congregazione del clero e, nel marzo 2022, il voto unanime del consiglio comunale.

"Quest’angolo di città – riporta il volantino – racchiude le nostre radici e la vecchia chiesa di San Martino, in Corso Fratelli Cervi è tutto quello che ci rappresenta come identità storica. Siamo favorevoli a un intervento che la valorizzi e la faccia tornare a essere fulcro del Paese, ma non vorremmo che l’importanza di questo luogo venisse sminuita da una speculazione edilizia che prevede un edificio quasi attaccato al campanile, alto come la chiesa e una piazzetta in discesa col dislivello di un metro che ne limita l’uso. Intendiamo salvaguardare il suo valore storico e sociale". Con questo intervento il parroco don Alessio Alasia ha inteso risolvere la situazione che tra vari progetti (il precedente era quello del geometra Remo Rughi), si trascinava da anni, per questo si è rivolto all’organismo competente della curia della Curia, da dove assicurano "sono stati eseguiti tutti i passi che la legge prevede in questi casi, da qui l’ultima versione approvata in consiglio da maggioranza e opposizione".

Sull’opera verrà convocata un’assemblea durante la quale i relatori illustreranno le peculiarità e l’architettura del progetto, il piano economico e quello sociale". Dei 12 appartamenti previsti, quattro rimarranno alla parrocchia, due di questi per tot anni saranno a disposizione del Comune per emergenze abitative. In conclusione: "Non s’intende imbruttire, ma dare vita a quel luogo, facendone un punto fermo della passeggiata con bar e piazzetta che, diventerà pubblica, ma sarà pure a uso della parrocchia". "Quel punto è la cartolina di Riccione, ma è abbandonato al degrado – conclude Vilma Volpetti del comitato d’area –. Ma il nuovo fabbricato è moderno, fuori contesto, capisco le ragioni economiche, anche per dimensioni non ci sembra il giusto progetto".

Nives Concolino