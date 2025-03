Chiesta la scarcerazione di Louis Dna assente sui reperti in esame, il video della farmacia lo scagiona:: "Quello ripreso non è Dassilva"

di Francesco Zuppiroli"Liberate Louis Dassilva". È un boato che squarcia il frastuono di perizie e controperizie. Nel flusso quasi ininterrotto di una maratona giudiziaria di oltre 11 ore partita ieri alle 9 in tribunale e terminata dopo le 20, la richiesta avanzata dalla difesa dell’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli è di quelle che spaccano in due il delitto di via del Ciclamino. C’è stato un prima e ci sarà un dopo la richiesta di immediata scarcerazione senza vincoli depositata ieri dagli avvocati Riario Fabbri ed Andrea Guidi per il proprio assistito. Una ventina di pagine per cui il gip Vinicio Cantarini ha deciso di volerci vedere più chiaro prima di prendere una decisione. Per questo il giudice una volta acquisita la richiesta ha fissato per lunedì, ore 10.30, l’interrogatorio dell’indagato al carcere ’Casetti’, dove Dassilva si trova dal 16 luglio.

Determinante per sbloccare questa mossa della difesa di Louis è stato l’andamento di un incidente probatorio in particolare tra i tre che si sono svolti ieri nell’aula al piano terra del tribunale di Rimini, tutti davanti lo sguardo "attento e concentrato" dell’indagato. Si tratta dell’accertamento compiuto sulla cam3 della farmacia San Martino. La telecamera che alle 22.17 del 3 ottobre 2023 riprese una persona attraversare via del Ciclamino 4 minuti dopo che nel seminterrato di fronte Pierina Paganelli era stata uccisa con 29 coltellate. Ecco, quella persona non sarebbe per il super perito del gip Louis Dassilva. E poco importa che il giudice comunque, al termine di un’udienza andata avanti per quasi otto ore in un clima teso e senza esclusione di colpi tra le parti, abbia deciso di non chiudere definitivamente l’accertamento sul filmato. Infatti, il gip ha ordinato al super perito Sebastiano Battiato di proseguire con le analisi sul colore della pelle di Ignoto1, i cui risultati verranno resi noti in una nuova udienza calendarizzata il prossimo aprile.

Resta in piedi dunque solo il quesito riguardante il colore della pelle, niente retroflessione della spalla, mentre all’uscita dal tribunale il consulente del Tribunale comunque ha concluso: "Abbiamo compiuto delle comparazioni di altezza rispetto ai dati che avevamo e abbiamo trovato un’incompatibilità assoluta rispetto alle altezze dei soggetti coinvolti nell’esperimento, in particolare con Dassilva. Il giudice però – continua il super perito – ha chiesto di proseguire fino all’udienza del 28 aprile mantenendo il solo quesito sul colore della pelle. Tutti gli altri quesiti sono stati cassati, perché le conclusioni a cui siamo arrivati oggi, nonostante il contraddittorio che c’è stato con le parti, alla fine in qualche modo non hanno modificato il quadro che avevamo individuato noi. Noi siamo rimasti convinti, e credo anche il giudice, rispetto all’incompatibilità dell’altezza con Dassilva. Secondo noi – ha poi concluso – il quesito sul colore della pelle dell’ignoto non aggiunge nulla rispetto alle nostre conclusioni. Noi riteniamo che l’altezza di Louis Dassilva sia incompatibile con l’ignoto".

Un risultato scientifico che, dopo il 28, sarà dunque cristallizzato come previsto dall’istituto dell’incidente probatorio. Così come sempre ieri è stato cristallizzato l’accertamento sul Dna. Un altro esame scientifico i cui esiti hanno spinto la difesa dell’indagato per omicidio a spingersi verso la richiesta di scarcerazione. Anche l’ultima integrazione che prevedeva l’analisi di telecomando e chiavi di Pierina Paganelli infatti non ha offerto riscontri positivi tra il materiale biologico isolato e quello di Dassilva. "Gli esami non hanno dato esiti rilevanti – ha spiegato ieri il super genetista Emiliano Giardina –. Ho relazionato su tutti gli esiti analitici compiuti e non spetta poi a me interpretarne l’utilità. È vero che non è stato identificato nulla e non sono state chieste integrazioni". Un’udienza fiume con ben tre incidenti probatori proseguita fino a sera con la relazione sull’attività dei cellulari, ma che di fatto ha regalato a Louis Dassilva una grande speranza di libertà: proprio in concomitanza con il giorno del suo 35esimo compleanno oggi.