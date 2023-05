Chieste donazioni per salvare i cani Ma è tutta una truffa

"Cani vittime di allagamenti": il messaggio diventa virale sul web, ma si tratta di una fake-news. Sta circolando sui social un falso video con un appello per i cagnolini del canile di Rimini in cui si dice siano vittime di allagamenti e affogamenti, con conseguente richiesta di donazione di soldi per portarli in salvo correlata da una serie di indirizzi telefonici e nominativi da contattare per le apposite procedure. "Il contenuto è infondanto e ingannevole" precisano in coro l’amministrazione comunale e il canile ’Stefano Cerni’. "Data l’emergenza maltempo, i cani della struttura di San Salvatore sono stati trasferiti nel canile di San Patrignano e nel centro vacanze per cani e gatti ‘Bianchi’, così da essere messi in condizioni di sicurezza e massima tranquillità. Questo è stato fatto nell’immediato, in via precauzionale, appena diramata dalla Protezione civile regionale l’allerta meteo". "“Ci tengo a precisare che la notizia diffusa attraverso quel video è priva di qualsiasi fondamento veritiero. I nostri amici quattro zampe, grazie all’impegno e alla spola dei volontari e dei dipendenti della Cento Fiori" è il commento di Paola Calcagnini, veterinaria responsabile del canile comunale riminese.