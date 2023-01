Chiesti sedici anni per il killer della stazione

Sedici anni di reclusione. Questa la condanna chiesta ieri mattina dal pm per Antonio Rapisura, il 51enne filippino reo confesso dell’omicidio del connazionale Galileo Landicho, 74 anni, accoltellato a morte, con un solo fendente, il 21 novembre del 2021 alla pensilina dell’autobus 160, davanti alla stazione dei treni di Rimini. L’uomo, accusato di omicidio volontario, ha scelto la strada del rito abbreviato (che prevede lo sconto immediato pari ad un terzo della pena), essendo venuta a decadere in fase di indagine preliminare l’aggravante della premeditazione. Dopo la requisitoria del pm, ieri mattina è stata quinti la volta degli interventi dei legali che rappresentano la parte civile (i tre figli di Landicho, ciascuno dei quali ha avanzato una richiesta di risarcimento pari a 250mila euro) e delle arringhe della difesa, costituita dagli avvocati Alessandro Petrillo e Monica Rossi. Questi ultimi hanno ribadito, ancora una volta, la versione già sostenuta in aula da Rapisura. Il 51enne ha sempre sostenuto che il delitto non era stata affatto programmato e che mai avrebbe potuto immaginare che gli eventi avrebbero preso quella piega. Era uscito di casa con l’intento di avere un confronto con l’amico ed ex collega, ma poi la situazione gli era sfuggita di mano. Ha affermato di aver impugnato l’arma – un coltello a lama ricurva – non certo per uccidere ma al massimo per ferire, vibrando un colpo a casaccio che aveva però raggiunto un punto vitale, alla gola del filippino. Tesi che tuttavia è sempre stata contestata dai familiari di Landicho, costituti parte civile nel processo. A conclusione delle arringhe, gli avvocati della difesa hanno chiesto la riqualificazione del reato da omicidio volontario a preterintenzionale, con la concessione di attenuanti e una riduzione della pena. Il processo è stato aggiornato al 7 marzo prossimo, quando in aula verrà letta la sentenza.

Rapisura ha sempre affermato di aver agito perché accecato dalla gelosia verso Landicho. L’omicida era infatti convinto che Galielo avesse fatto ripetute avanches alla moglie: un corteggiamento spunto, sia dal vivo che sui social network, con il 74enne che approfittando di un viaggio all’estero dell’amico si sarebbe anche presentato a casa sua per incontrarsi con la donna. Nonostante i tentativi di depistaggio, gli investigatori della squadra mobile erano riusciti a rintracciare Rapisura, grazie anche alle telecamere sparse per la città e a quelle piazzate sugli autobus.

Lorenzo Muccioli