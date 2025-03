Chiesto il processo per uno stalker

Si è presentato all’improvviso fuori dal bar in cui la sua ex fidanzata stava trascorrendo la serata con gli amici, con un coltello a serramanico nascosto nella tasca del giubbotto. "Finalmente ti ho trovato". Una frase che ha fatto gelare il sangue nelle vene di una donna riminese, corsa a rintanarsi all’interno del locale per sfuggire all’ex compagno stalker. Quest’ultimo, un sammarinese di 32 anni, era stato alla fine arrestato dagli agenti della polizia di Stato, dopo una chiamata in lacrime fatta dalla vittima al centralino della questura. L’episodio risale al dicembre scorso. Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare dell’inchiesta, ha presentato una richiesta di giudizio immediato a carico del 32enne, che deve rispondere di stalking e porto abusivo di armi.