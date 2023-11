Chiesto risarcimento all’ex sindaca

Ben 87mila euro di spese legali sostenute dalla ex sindaca di Riccione fino al giugno 2022, Renata Tosi, e rimborsate dal Comune, vengono oggi richieste dalla stessa amministrazione comunale. Il municipio della Perla verde li rivuole indietro dopo che la compagnia assicurativa per la tutela legale ha valutato non vi siano i presupposti per poterle erogare. La determina 1407 ha scatenato un putiferio con la ex sindaca che parla di vendetta politica e l’attuale giunta di centrosinistra che alza le mani e precisa come l’atto derivi da un’istruttoria avanzata nel periodo di commissariamento del Comune (da giugno ai primi di novembre) e sia solo un documento tecnico, non politico. Renata Tosi non ci sta e precisa che la richiesta era partita con l’attuale giunta. L’ex sindaca aveva percepito le somme per tre procedimenti penali, due dei quali conclusi. Spese sostenute per difendesi nella battaglia contro il Trc, il trasporto rapido costiero, contro il quale Tosi e la sua maggioranza si sono sempre battuti. Per l’attuale giunta Angelini, se oggi vengono chiesti quei denari deriva dall’istruttoria tecnica. Tradotto, per ottenere il rimborso vanno rispettati i criteri stabiliti dalla legge, non c’è discrezionalità. Ma la ex sindaca Tosi ribatte che "l’amministrazione può rivalersi contro la compagnia assicuratrice".