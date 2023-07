Chikungunya, sospetto caso a Santarcangelo (Rimini), via alla disinfestazione precauzionale

Santarcangelo (Rimini), 29 luglio 2023 - Sospetto caso di Chikungunya a Santarcangelo. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi, l'Ausl ha subito avvertito il Comune che nella notte tra ieri e oggi ha avviato - attraverso la società Anthea - un intervento di disinfestazione nel raggio di 100 metri dall’abitazione della persona colpita dal virus, in alcune vie del quartiere Villaggio Flora.

Nella mattinata di oggi il trattamento antizanzara – segnalato tramite avvisi appositamente affissi nella zona interessata – prosegue nelle caditoie delle abitazioni private, alle quali gli operatori di Anthea chiedono di poter accedere accompagnati dagli agenti della Polizia locale.

"La positività della persona non è ancora confermata - spiega il Comune in una nota - dal momento che le analisi da parte del laboratorio centralizzato regionale sono attualmente in corso. La profilassi messa in atto da Anthea, su indicazione dell’Ausl, è di carattere precauzionale".