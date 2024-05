Chiringuito e salotti sulla sabbia del Kiki

Un chiringuito in legno e acciaio in stile marinaro, attorniato da un salotto di 500 metri quadri, attrezzati per ospitare spettacoli, musica dal vivo, serate a tema. E’ stato realizzato a Riccione, sulla spiaggia del Kiki Beach (bagni 29-30-31), del quale è socia Martina Colombari con Sante Biagi, Stefano Bonora e Giacomo Galeazzi. E’ uno dei pochi interventi realizzati nell’ultimo anno sull’arenile riccionese. Con il caos concessioni tutto si è fermato. L’Après Beach, nuova struttura del Kiki, progettata dall’architetto Massimo Franchini, verrà inaugurato questa sera, presente anche la Colombari, con un spettacolo dei Musicanti di San Crispino, artisti specializzati in acrobatica e che suonano strumenti a fiato, noti al pubblico per l’allegria che portano tra piazze e strade con la loro musica itinerante.

Come spiegano gli imprenditori "è stato possibile costruire il chiringuito e allargarsi all’esterno grazie all’area acquisita dai Ceschina". Operazione portata avanti da alcuni concessionari di Fontanelle, anche per tutelarsi da eventuali fenomeni erosivi. Con il chiringuito, i tre bagni e il ristorante ‘Compreso Iva’, prende forma l’idea di fare dell’area una sorta di villaggio. "Abbiamo avviato le pratiche circa un anno fa_ spiegano gli imprenditori _ Tempi lunghi, perché in spiaggia servono i permessi di una dozzina di enti. L’opera è stata realizzata in un mese e mezzo, dopo l’arrivo dell’ultimo permesso. C’è ancora qualcosa da rifinire, ma l’estate è alle porte, intanto apriamo". L’Après Beach, interamente realizzato in legno e acciaio e architettonicamente ispirato alle antiche gru portuali, è il fulcro dell’area arredata con gazebo, palme, divanetti e tavoli di ogni altezza e tipo. Ospiterà eventi e cene a tema. Per il resto l’Après Beach scandirà l’intera giornata: la mattina con le colazioni, che in diversi pubblici esercizi diventati ristoranti non è più possibile fare, a mezzogiorno con la piccola cucina in collaborazione con l’attiguo ristorante, quindi gli aperitivi e a sera con spettacoli e cene.

Nives Concolino