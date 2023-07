Rimini, lo scontro sui chiringuito: "Farci chiudere sarebbe un autogol”

Rimini, 31 luglio 2023 – La ’guerra’ su chiringuito e balli in spiaggia va avanti. A colpi di esposti. Confcommercio ha sollecita la prefettura a intervenire "contro la situazione di illegalità sulla spiaggia", ma non fa sconti neanche Roberto Biagini. L’ex assessore, presidente del Conamal (il Coordinamento nazionale mare libero) ha presentato un lungo esposto a Procura, questura, capitaneria di porto e alle altre forze dell’ordine, invocando controlli severi e sanzioni.

Il chiringuito del bagno 42: molti vorrebbero farli chiudere

Secondo Biagini "i chiringuito sono strutture abusive", in quanto "non si tratta di semplici ombrelloni ’attrezzati’ ma veri e propri punti di somministrazione". E fa notare che "non rispettano nemmeno le norme igienico-sanitarie".

La scontro sui chiringuito è diventato infuocato, anche dopo le dichiarazioni del presidente della cooperativa bagnini Mauro Vanni: "Il problema non è il ballo. Il problema è che certe notti accade di tutto, tra alcol a fiumi e migliaia di giovani". Ecco perché "i chiringuito dovrebbero chiudere alle 21,30".

Ma i bagnini che hanno creduto per primi ai chiringuito non ci stanno. Tra questi Aaron Zoffoli, titolare del bagno 42: "Evitiamo la caccia alle streghe: i chiringuito a Rimini sono diventati un’offerta importante del nostro turismo. Servono norme chiare che vanno applicate, ma non buttiamo a mare quanto fatto finora".

Per Gianni Indino, il presidente di Confcommercio, il pubblico dei chiringuito è soprattutto formato da gente del posto. "Rispondo per quello che è la situazione nel mio. Al 42 abbiamo tantissimi turisti tra i frequentatori del chiringuito, molti vengono appositamente per divertirsi in spiaggia".

Ma in spiaggia non si può ballare...

"Infatti abbiamo messo vari cartelli che indicano il divieto di ballo, e durante le serate i deejay lo ricordano sempre. Ma noi di solito facciamo serate che, la domenica (il giorno clou), non vanno oltre le 22".

Altri vanno avanti fino a tardi. E ci sono già state diverse multe fatte dai vigili.

"Ognuno risponde per la sua attività. Ma faccio notare che a Rimini sono rimaste poche discoteche. Che cosa offriamo ai giovani che vengono qui a divertirsi? L’intrattenimento in spiaggia se ben gestito è un valore aggiunto. Rimini è tornata attraente tra i giovani grazie ai chiringuito: chiuderli troppo presto di sera o vietarli è un autogol".